Stephen King: "La pandemia di coronavirus è come il film La notte dei morti viventi"

In un'intervista radiofonica, il re del brivido Stephen King ha paragonato la pandemia di coronavirus al classico di Romero La notte dei morti viventi. Il re del brivido Stephen King ha paragonato la pandemia di coronavirus al classico horror del 1968 La notte dei morti viventi. La discussione è avvenuta nel corso di un'intervista radiofonica con Terry Gross a Fresh Air, talk show della National Public Radio. Terry Gross ha fatto notare come la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia somigli molto da vicino ad alcune delle storie di Stephen King, in particolare a L'ombra dello scorpione, pubblicato nel 1978, in cui si racconta la storia di una pandemia che decima l'umanità, mentre in La zona morta c'è un personaggio che a ...

Le Notti di Salem: lo sceneggiatore di IT dirigerà il film

Arriva da The Hollywood Reporter la notizia che sarà Gary Dauberman a dirigere Le Notti di Salem, primo adattamento cinematografico del secondo romanzo pubblicato da Stephen King nel 1975, dopo Carrie ...

