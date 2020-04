Spostamenti per coltivazione agli orti privati | Carmmarano M5S a De Luca | “Urge

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno. “Necessaria un’ordinanza regionale per garantire la prosecuzione delle attività ortofrutticole di tipo non professionale da svolgere nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19”. A chiederlo al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, questa mattina, nero su bianco, con la missiva numero 43 del 16.4.2020, è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Michele Cammarano. Nella missiva indirizzata al presidente della Regione, Cammarano spiega come -“la circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 ha specificato che gliconsentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro e delle norme igienico sanitarie previste, sono solo gliper comprovate esigenze primarie non rinviabili. In ambito agricolo, e ...