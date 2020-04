Sondaggi politici Euromedia | riapertura aziende a maggio | italiani divisi

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 16 aprile 2020)Il governo ha prolungato il lockdown fino al 3. Alla decisione dell’esecutivo le Regioni hanno risposto in ordine sparso. Il Veneto, ad esempio, ha allentato alcuni divieti. La Lombardia, in un primo momento ha sposato la linea dura, salvo poi chiedere al governo la possibilità di riaprire dal 4le attività produttive. La richiesta arriva su pressioni delle associazioni industriali ma non solo. I dati economici sono preoccupanti. Secondo la Confcommercio di Milano, Monza e Lodi, solo nel mese di marzo si è registrato un calo dei consumi pari ad un miliardo 857 milioni di euro di mancata spesa. L’emergenza sanitaria però non è ancora finita e gli esperti consigliano prudenza. Ma cosa ne pensano glidella possibilità di riaprire ...