Sondaggi politici elettorali oggi 16 aprile 2020 | il 42% degli italiani crede che le

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020)16: ultimissimi– Secondo l’ultimoo dell’Istituto Ipsos, i cui dati sono stati pubblicato dal programma di La7 Di Martedì, le misure adottate dal Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus godono del 70 per cento della fiducia dei cittadini. In particolare, il 18 per cento di questi le ritiene molto efficaci e il 52 per cento abbastanza efficaci. Il 26 per cento, invece, non le ritiene efficaci (21 per cento poco efficaci e 5 per cento per nulla efficaci). Il restante 4 per cento non sa o non indica., a chi danno più fiducia glitra governo e Regioni Un altro quesito delo realizzato dall’Istituto rivela che le Regioni sono più credibili rispetto all’esecutivo nella gestione ...