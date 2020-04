Soluzioni Cruciverba del 16 04 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l'Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 16/04/20: Abita una punta dell arabia 8 lettere: Yemenita Aiuta a muoversi in città 11 lettere: Monopattino Alacri laboriosi 7 lettere: Operosi Carabinieri contro la malavita organizzata 3 lettere: Ros Chiodo di sicurezza degli alpinisti 4 lettere: Spit Esagerate nell esprimersi 9 lettere: Enfatiche Graminacea con i cui gusci si fanno le corone dei rosari 17 lettere: Lacrime di giobbe I concetti da cui non si può ...