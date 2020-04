Sileri | Vaccino anti-Covid sarà obbligatorio 5S sul piede di guerra

(Di giovedì 16 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il viceministro della Salute: "Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che undel genere debba essere". E tra i 5S scoppiano le polemiche Su una cosa, tutti sembrano essere d'accordo: il coronavirus; sconfitto quando si troverà un. L'ultimo a ribadire il concetto è stato il viceministro della Salute Pierpaoloche, ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, ha parlato dell'emergenza stanitaria che da mesi sta piegando l'Italia. "Con ilsconfiggeremo questo virus", ha affermato. Poi ha aggiunto: "Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che undel genere debba essere. Una volta che saranno garte efficacia e sicurezza del, dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno". Da mesi, nei ...

Sulla riapertura, secondo Sileri questa dovrà essere graduale e tenere conto che il virus continuerà a circolare finché non ci sarà un vaccino: "È chiaro che bisognerà riaprire, così come è chiaro che ...È chiaro che bisognerà riaprire, così come è chiaro che il virus non lo vinceremo finché non avremo un vaccino”, ha detto Sileri. In particolare, sul vaccino Sileri ha detto: “Con il vaccino ...