Sileri: “Riaprire il 4 maggio? Sono ottimista, ma virus circolerà finché non ci sarà un vaccino” (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, il prossimo 4 maggio sarà effettivamente possibile passare alla Fase 2 e cominciare a riaprire: "Sono molto ottimista. Credo che i contagi continueranno a diminuire nelle prossime settimane, ma il contagio zero non è possibile finché il virus circola". Leggi su fanpage Coronavirus - Sileri : “Riaprire in modo graduale - proteggere i cittadini e i lavoratori” (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo il viceministro della Salute, Pierpaolo, il prossimo 4sarà effettivamente possibile passare alla Fase 2 e cominciare a riaprire: "molto. Credo che i contagi continueranno a diminuire nelle prossime settimane, ma il contagio zero non è possibile finché ilcircola".

infoitsport : Coronavirus, Sileri: 'Riaprire in modo graduale, proteggere cittadini e lavoratori' - ilpapa17 : @AngeloCiocca @LegaSalvini @IDParty_ Ci porteranno alla rovina , ora serve riaprire subito , tutti si sono dimentic… - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: Il viceministro alla Salute #Sileri: 'Dobbiamo riaprire e farlo in maniera graduale e proteggere lavoratori e cittadini. Bis… - zazoomnews : Coronavirus Sileri: “Riaprire in modo graduale proteggere i cittadini e i lavoratori” - #Coronavirus #Sileri: #“Ri… - ZenatiDavide : Coronavirus, Sileri: 'Riaprire in modo graduale, proteggere cittadini e lavoratori' : Il viceministro alla Salute:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri “Riaprire Coronavirus, Conte: «È il periodo più a rischio, saranno settimane dure: stiamo uniti» Corriere della Sera