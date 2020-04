Servizio civile | si riparte | 23mila giovani al lavoro per l’emergenza Covid

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020)volontari di nuovo al. Da oggi 16 aprile 2020, in tutta Italia, scendono in campo nel supporto alla gestione dell’emergenza i volontari delche danno un aiuto concreto alle proprie comunità. La sospensione (ma non del tutto) Il piano per la riattivazione dei progetti diuniversale provvisoriamente sospesi a causa dell’emergenza-19, annunciato lo scorso 30 marzo e reso operativo il 4 aprile scorso, ha dato i risultati auspicati:operatori che sono di nuovo inattivo e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Come chiarito dal ministro per le Politicheli e lo sport Vincenzo Spadafora, nelle scorse settimane l’attività non si era comunque mai del tutto fermata in molte aree del territorio: dove c’erano condizioni e progetti già incentrati su interventi ...