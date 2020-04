Serie A, si riparte a fine maggio: priorità alla Coppa Italia, date e dettagli (Di giovedì 16 aprile 2020) La Serie A potrebbe riaprire le danze in vista della fine di maggio. Di fatto, secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport”, il 27 e 28 gennaio la Coppa Italia potrebbe entrare nel vivo con l’andata delle semifinali tra Juventus-Milan e Inter-Napoli. Priorità alla Coppa Italia, poi spazio al campionato. 12 … L'articolo Serie A, si riparte a fine maggio: priorità alla Coppa Italia, date e dettagli proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Ripartenza Serie A - il parere del medico : “I presupposti per riprendere ci sono”

Si riparte con la Coppa Italia il 27 maggio : poi la Serie A

Ultime Notizie dalla rete : Serie riparte Si riparte? Benevento a un passo dalla A, e che lotta in zona playoff... La Gazzetta dello Sport Il Covid-19 come la galera. Cellino: "Non si può giocare sulle bare dei nostri cari"

