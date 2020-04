Sequestrata una casa di riposo da incubo a Palermo | ospiti mai testati sul Coronavirus

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieMentre l’Italia è ancora in piena emergenzae le residenze sanitarie assistenziali sono sotto il mirino di controlli e indagini per negligenze in termini di contenimento del contagio degli, in unadidisi perpetravano sevizie, violenze e maltrattamenti nei confronti degli anziani presenti nella struttura. Attraverso le telecamere di sorveglianza nascoste, la guardia di Finanza ha potuto raccogliere i ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica contro gli anziani: schiaffi, calci, spintoni, bastonate, insulti, persone legate alla sedia a rotelle, che in alcuni anziani hanno innescato comportamenti di autolesionismo e tentativi di suicidio. «Se ti muovi ti rompo una gamba», «Devi morire», «Puoi crepare», ...