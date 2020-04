“Secondo tampone” Marina Fiordaliso | arriva il risultato | è la cantante a dare la notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Diversi giorni faaveva raccontato il suo dramma privato in diretta da Barbara D’Urso. Un collegamento che ha toccato il cuore dei telespettatori.era scoppiata in lacrime raccontando la morte della mamma, vittima del coronavirus, e la situazione che stava vivendo la sua famiglia.infatti, al pari di tutta la sua famiglia, si era ammalata per poi guarire.ha dichiarato di essere in attesa di un secondo tampone per capire se avesse sconfitto definitivamente il Coronavirus. Pochi minuti fa, la bella: la piacentina ha pubblicato su Instagram un post in cui ha dichiarato di aver ricevuto l’esito del tampone ed è negativo. Continua dopo la foto “Accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL ...