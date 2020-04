SEAS amplia attività | prima demolizione di Fokker 27 all’Aeroporto di Bergamo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –di un aeromobile da parte diall’aeroporto di. La società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha portato a termine, nel perimetro della propria base nell’area nord dell’Aeroporto di, lo smantellamento dell’aeromobile27-500F immatricolato I-MLHT appartenuto alla compagnia italiana per trasporto merci Miniliner con base appunto sull’aeroporto dinon più in possesso della certificazione di aeronavigabilità. Miniliner aveva interrotto le operazioni di volo il 31 gennaio 2015 su disposizione ENAC a causa di problemi economico-finanziari della compagnia. “Ladel27 apre uno scenario parallelo alla nostra missione principale – ha dichiarato Alessandro Cianciaruso, ...