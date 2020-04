Sanremo 2021 | il patron del Festival ammette che potrebbe slittare

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 aprile 2020) La macchina organizzativa per ildisolitamente parte già da subito dopo la fine dell’ultima edizione, con le prime conversazioni riguardo un possibile direttore artistico che viene poi ufficializzato tra luglio e agosto. Non è un segreto che la Rai vorrebbe nuovamente la coppia Amadeus – Fiorello, con i due che hanno aperto ad una conduzione a tre con Jovanotti durante una diretta Instagram. Proprio il cantante sarà protagonista in bicicletta dal 24 aprile su Rai Play, a riprova di un rapporto ottimo con la tv pubblica. Sembrano esserci tutte le carte in regola per un grandedi, ma l’emergenza coronavirus non può essere sottovalutata. L’organizzazione dell’evento televisivo più importante del nostro paese non sa infatti se per il prossimo febbraio si potrà andare nella ...