Sanità, Lollobrigida: "FdI non farà passare sotto silenzio lo smantellamento della Brain Suite" (Di giovedì 16 aprile 2020) Fratelli d'Italia non farà "passare sotto silenzio" lo smantellamento della Brain Suite dell'ospedale Sant'Andrea. A chiarirlo è stato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, ricordando che si tratta di un atto che avviene "in violazione" di un indirizzo del Consiglio regionale, che alla giunta Zingaretti aveva chiesto invece di ripristinare quella che era una eccellenza della sanità laziale. Lo smantellamento alla chetichella "L'improprio smantellamento della Brain Suite del Sant'Andrea, iniziato lo scorso venerdì santo in violazione di un ordine del giorno approvato il 21 gennaio dal consiglio regionale del Lazio, non passerà sotto silenzio come invece qualcuno spera. Fratelli d'Italia, che l'ordine del giorno aveva proposto, continuerà a chiedere conto di una ...

