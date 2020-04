Salvini | Zaia futuro Premier? È una risorsa per tutto il Paese

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il leader della Lega Matteosogna ormai da tempo il posto di Presidente del Consiglio, possibilmente con pieni poteri, ma c'; qualcuno all'interno della Lega che, nel bene o nel male, sta facendo molto parlare di sé per qualcosa di più concreto delle dirette Facebook o gli attacchi al governo e alla maggioranza: il governatore del Veneto Luca, intervenuto a Prima Serata su TVA Vicenza, ha elogiato il lavoro fatto dae, a domanda diretta suldel governatore del Veneto, ha così replicato:potrebbe essere un buon presidente del Consiglio dopo questa emergenza?potrebbe fare benissimo tante cose,; uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma; unainperil: "Se il contenimento non funziona, l'alternativa; il coprifuoco" Luca ...

... la coppia Salvini-Fontana - uomo politico che non ha mai avuto una sua autonomia fin dai tempi di Bossi e poi di Maroni e tuttora non ce l’ha rispetto a Salvini e al contrario di Zaia - è partita ...Zaia potrebbe fare benissimo tante cose, è uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma è una risorsa in futuro per tutto il Paese». L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a ...