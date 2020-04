Salvini, la proposta anti-Coronavirus: “Mille euro a famiglia per le vacanze” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se in famiglia sono in quattro e quest’estate vogliono andare in vacanza in Italia, diamo mille euro a famiglia”: parola di Matteo Salvini. Salvare l’Italia dal Coronavirus: per Matteo Salvini è questa, oggi, la priorità numero uno. “L’auspicio è che ci sia un intervento autorevole di chi è garante della Costituzione e della democrazia”, ha … L'articolo Salvini, la proposta anti-Coronavirus: “Mille euro a famiglia per le vacanze” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus e vaccino. Immigrati come cavie? La proposta del fake “leghista” che ruba la foto a una sostenitrice di Salvini

SALVINI & MES : PROPOSTA CHOC/ "Governo voti subito la revoca del trattato!"

Coronavirus : Salvini - ‘se governo non vuole Mes si voti nostra proposta per revoca trattato’ (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se insono in quattro e quest’estate vogliono andare in vacanza in Italia, diamo mille”: parola di Matteo. Salvare l’Italia dal: per Matteoè questa, oggi, la priorità numero uno. “L’auspicio è che ci sia un intervento autorevole di chi è garante della Costituzione e della democrazia”, ha … L'articolo, la: “Milleper le vacanze” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi informativa del ministro dell'Agricoltura, abbiamo letto dai giornali proposta di sanatoria per 600m… - LegaSalvini : SALVINI & MES: PROPOSTA CHOC/ 'GOVERNO VOTI SUBITO LA REVOCA DEL TRATTATO!' - ManlioDS : Ha tollerato per mesi le falsità di #Salvini e #Meloni e provando persino a coinvolgerli, senza mai sentire una pro… - partenopeoswiss : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Oggi informativa del ministro dell'Agricoltura, abbiamo letto dai giornali proposta di sanatoria per 600mila… - Ernesto65373005 : RT @stefanostaffa1: #Salvini pur di contrastare il governo Conte ha già dichiarato che voterà contro i provvedimenti per avviare la fase 2.… -