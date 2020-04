Salvini: “Inchieste sulle Rsa? Aspettiamo che pazienti e medici abbiano finito di morire” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il capo politico della Lega, Matteo Salvini, ha parlato delle inchieste in corso nelle case di riposo della Lombardia a seguito dell'alto numero dei morti. "Penso che nessuno di questi dirigenti, medici e infermieri si aspettasse una medaglia", ha detto il leader del Carroccio, "ma nemmeno attacchi quotidiani, inchieste e perquisizioni coi morti ancora in corsia". Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Il capo politico della Lega, Matteo, ha parlato delle inchieste in corso nelle case di riposo della Lombardia a seguito dell'alto numero dei morti. "Penso che nessuno di questi dirigenti,e infermieri si aspettasse una medaglia", ha detto il leader del Carroccio, "ma nemmeno attacchi quotidiani, inchieste e perquisizioni coi morti ancora in corsia".

