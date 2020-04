Salvini ha detto che telefonerà a Berlusconi perché pensa che «sia stato mal consigliato» sul Mes (Di giovedì 16 aprile 2020) Salvini torna a parlare in Senato non risparmiando niente e nessuno. Nemmeno Silvio Berlusconi, che secondo Salvini «è stato mal consigliato». E promette una telefonata in giornata al Cavaliere per discutere in merito alla questione. Un po’ come fa un nipote col nonno che, secondo lui, non ha capito bene cosa c’è in ballo. Il leader leghista ribadisce anche che «chi va a Bruxelles senza il voto del Parlamento è fuori legge» e che il voto in Parlamento dovrebbe avvenire prima e non dopo il negoziato in Europa. LEGGI ANCHE >>> «Incredibile, sono in Senato», l’incipit di Salvini che provoca reazioni social inevitabili Secondo Salvini «Berlusconi è stato malconsigliato sul Mes» «Berlusconi pro Mes? Penso che sia un errore accodarsi supinamente alle dichiarazioni ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Sala : ‘Nei giorni scorsi Regione mi aveva chiesto ulteriore stretta a Milano. Ora vuole riaprire - perché l’ha detto Salvini’

