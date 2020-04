“Sali mio padre al terzo piano o ti uccidiamo”, botte al 118 a Napoli (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesima aggressione a personale sanitario denunciata dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”. In data 12 aprile 2020 alle ore 04.00 circa del mattino , la postazione di Scampia viene allertata per “perdita di coscienza” in una traversa di via Roma verso Scampia. L’equipaggio giunge sul posto e trova circa quindici persone sotto il palazzo e le donne incominciano a prendere a pugni l’ambulanza attribuendo al 118 un ritardo inesistente. Il medico, nonostante tutto, chiede a che piano si trovava il paziente e con sommo stupore scopre che il paziente era in un auto parcheggiata sotto l’edificio. Gli astanti pretendevano che il 118 portasse il paziente dalla macchina al terzo piano. Al diniego è scattata l’aggressione verbale con minacce di morte. L’equipaggio si allontana e allerta i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesima aggressione a personale sanitario denunciata dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”. In data 12 aprile 2020 alle ore 04.00 circa del mattino , la postazione di Scampia viene allertata per “perdita di coscienza” in una traversa di via Roma verso Scampia. L’equipaggio giunge sul posto e trova circa quindici persone sotto il palazzo e le donne incominciano a prendere a pugni l’ambulanza attribuendo al 118 un ritardo inesistente. Il medico, nonostante tutto, chiede a chesi trovava il paziente e con sommo stupore scopre che il paziente era in un auto parcheggiata sotto l’edificio. Gli astanti pretendevano che il 118 portasse il paziente dalla macchina al. Al diniego è scattata l’aggressione verbale con minacce di morte. L’equipaggio si allontana e allerta i ...

