Russia testa missili anti-satellite, gli Stati Uniti tuonano: “Dimostrazione della loro ipocrisia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati Uniti hanno evidenziato l’ennesimo test missilistico anti satellite della Russia, sostenendo che il Paese sia una minaccia reale. Alla fine del 2019 la Russia avrebbe effettuato un test missilistico anti satellite. Si tratterebbe del 10° tentativo effettuato dal Paese est europeo e la dimostrazione di come i lavori sul sistema Asat, in grado … L'articolo Russia testa missili anti-satellite, gli Stati Uniti tuonano: “Dimostrazione della loro ipocrisia” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus Bielorussia/ La protesta degli Ultrà : "Basta stadio - stop al campionato!"

La Russia protesta contro le armi spaziali degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno evidenziato l’ennesimo test missilistico anti satellite della Russia, sostenendo che il Paese sia una minaccia reale. Alla fine del 2019 la Russia avrebbe effettuato un test ...

