Romina Power: il lutto riaccende il dolore per la figlia Ylenia Carrisi (Di giovedì 16 aprile 2020) L’amata Romina Power condivide la notizia di un triste lutto su Instagram: la perdita non può fare a meno di pensare alla figlia Ylenia Carrisi per questo motivo Albano Carrisi, Ylenia, Romian Power (fonte foto: Instagram, @RominasPower)La notizia del lutto del famoso e amato scrittore e poeta cileno Luis Sepúlveda, deceduto all’età di 70 anni dopo esser stato contagiato dal Coronavirus, ha rattristato tutto il mondo e da più parti, sui social e non solo, si moltiplicano i messaggi e i pensieri per lui: tra questi, Romina Power che su Instagram ne parla, collegandosi inevitabilmente alla figlia Ylenia Carrisi. Tra i post pubblicati sui social dall’ex moglie di Albano Carrisi, spesso c’è proprio Ylenia, la figlia scomparsa diversi anni or sono; Romina, a differenza del cantautore di Cellino San Marco che ... Leggi su chenews Romina Power - lutto per la cantante : la figlia nel cuore

Romina Power - lutto per la cantante : la figlia Ylenia

Romina Power - triste addio a Luis Sepulveda/ "Tra i preferiti di mia figlia Ylenia" (Di giovedì 16 aprile 2020) L’amatacondivide la notizia di un tristesu Instagram: la perdita non può fare a meno di pensare allaper questo motivo Albano, Romian(fonte foto: Instagram, @)La notizia deldel famoso e amato scrittore e poeta cileno Luis Sepúlveda, deceduto all’età di 70 anni dopo esser stato contagiato dal Coronavirus, ha rattristato tutto il mondo e da più parti, sui social e non solo, si moltiplicano i messaggi e i pensieri per lui: tra questi,che su Instagram ne parla, collegandosi inevitabilmente alla. Tra i post pubblicati sui social dall’ex moglie di Albano, spesso c’è proprio, lascomparsa diversi anni or sono;, a differenza del cantautore di Cellino San Marco che ...

raffaimpr : RT @Iperborea_: Petizione per avere Romina Power al GFVip 5 - maryguardacose : RT @Iperborea_: Petizione per avere Romina Power al GFVip 5 - darveyfeels_ : RT @Iperborea_: Petizione per avere Romina Power al GFVip 5 - CrescenzoFilo : RT @Iperborea_: Petizione per avere Romina Power al GFVip 5 - giadaparabitaa : RT @Iperborea_: Petizione per avere Romina Power al GFVip 5 -