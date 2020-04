Roberta Capua, bellezza nel dna. Ecco la mamma Marisa, anche lei Miss Italia (1959) (Di giovedì 16 aprile 2020) Roberta Capua debuttò nel mondo dello spettacolo con Claudio Cecchetto in Vota la voce, grazie al titolo di Miss Italia, raggiunto nel lontano 1986 e seguito da un secondo posto nel concorso di Miss Universo. Da quel momento in poi si susseguirono numerose esperienze televisive, nei programmi più celebri del periodo. Dopo una chiacchierata relazione col campione di nuoto Massimiliano Rosolino, la star televisiva si sposa nel 2011 con l’imprenditore Stefano Cassoli e da quel momento decide di allentare i rapporti con riflettori per crescere il loro figlio Leonardo, nato nel 2008. Non tutti sapranno che Roberta Capua non è l’unica ‘Miss’ dell’affiatata famiglia partenopea: lo stesso ambito titolo fu vinto ventisette anni prima da sua madre, la splendida Marisa Jossa. Nonostante possa sembrare un passaggio di testimone premeditato, ... Leggi su tuttivip Che fine ha fatto Roberta Capua

Grande successo per lo show della quarantena ‘Casa Marcello‘, ideato da Marcello Cirillo, il cantante, musicista e conduttore, animatore per molti anni della trasmissione ‘I fatti Vostri’, per fare co ...

Ospite di numerose trasmissioni televisive per affrontare il delicato tema del Coronavirus, non tutti sanno che è cugina di Roberta Capua, la famosa modella, conduttrice televisiva e miss Italia nel ...

