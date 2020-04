Ripresa lontano da Milano, Inter e Milan dicono “no” (Di giovedì 16 aprile 2020) Tra le idee al vaglio di Lega e Federcalcio per la Ripresa della Serie A, c’è anche quella di utilizzare una sede unica – ad esempio Roma – o di utilizzare le aree meno colpite dal virus per disputare le rimanenti partite di campionato. La situazione in Lombardia resta più grave che in altre regioni, … L'articolo Ripresa lontano da Milano, Inter e Milan dicono “no” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 aprile 2020) Tra le idee al vaglio di Lega e Federcalcio per ladella Serie A, c’è anche quella di utilizzare una sede unica – ad esempio Roma – o di utilizzare le aree meno colpite dal virus per disputare le rimanenti partite di campionato. La situazione in Lombardia resta più grave che in altre regioni, … L'articoloda“no” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BolzanLuca : RT @CalcioFinanza: #SerieA, ripresa lontano da #Milano: #Inter e #Milan dicono “no” - CalcioFinanza : #SerieA, ripresa lontano da #Milano: #Inter e #Milan dicono “no” - MilanPress_it : Secondo la @Gazzetta_it, in caso di ripresa, #Inter e @acmilan non avrebbero intenzione di giocare le loro gare int… - bimbadiziamara : ANNO DEL SIGNORE 2020 E IO ANCORA NON MI SONO RIPRESA DA QUEL LONTANO 7 DICEMBRE 2014 IN CUI NON SAPEVO ANCORA CHE… - BombeDiVlad : ??? #Covid-19, parla #Castellacci ?? 'Non è facile tenere lontano un virus, nonostante le misure restrittive' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa lontano Ripresa lontano da Milano, Inter e Milan dicono "no" Calcio e Finanza Serie A, da Pjanic a Eriksen: i big alla ripresa si giocano la stagione

Sono tanti i giocatori che attendono la ripartenza del campionato per incidere dopo qualche difficoltà di troppo. Il bosniaco vuole riprendersi la Juve, ...

Ma come si fa a rientrare al lavoro con scuole e asili chiusi (e i nonni in quarantena)?

L’anno scolastico in corso è dato per chiuso: tutti promossi, per i recuperi ci si penserà alla ripresa, niente esami per la terza media mentre per la Maturità è previsto il solo orale, addirittura ...

Sono tanti i giocatori che attendono la ripartenza del campionato per incidere dopo qualche difficoltà di troppo. Il bosniaco vuole riprendersi la Juve, ...L’anno scolastico in corso è dato per chiuso: tutti promossi, per i recuperi ci si penserà alla ripresa, niente esami per la terza media mentre per la Maturità è previsto il solo orale, addirittura ...