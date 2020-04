Ripartenza Serie A | il parere del medico | “I presupposti per riprendere ci sono”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il dibattito sulla ripresa del calcio in Italia, non solo tra addetti ai lavori ma anche tra medici, scienziati, politici, rimane spaccato tra chi ha fretta e chi chiede prudenza. Da qualche giorno però, anche considerando dei numeri un pochino più confortanti, iniziano ad aumentare i pareri positivi e favorevoli ad un ritorno in campo. Tra questi c’è anche quello del professor Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino: “Se uno vuole iper tornare a far ripartire il campionato – dice a TuttoSport – li trova. Il calcio non va messo eticamente di fronte a quelli che sono i problemi economici di tutti coloro che devono riaprire le loro attività. E lo dico da cittadino: quello che ha il negozio che non può riaprire e quindi ...