Rihanna continua a donare milioni e striglia i fan: “Nuovo album? Cerco di salvare il mondo a differenza di Trump” (Di giovedì 16 aprile 2020) Aveva già fatto una prima donazione di cinque milioni di dollari tramite la sua Clara Lionel Foundation, ma Rihanna continua a raccogliere fondi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, sia sul fronte sanitario che su quello della crisi sociale ed economica che ne deriva. Rihanna e Jay-Z Stavolta Rihanna ha unito le forze con Jay-Z, il rapper, produttore discografico e fondatore di Roc Nation nonché marito di Beyoncé, per combattere gli effetti del Coronavirus in diversi Paesi nel mondo. I due artisti hanno stretto una partnership tra le rispettive fondazioni benefiche, coinvolgendo anche le società Twitter e Square, e sono riusciti a raggiungere l'importo imponente di 6,2 milioni di dollari, che saranno devoluti a 11 organizzazioni benefiche che operano negli Stati Uniti, ai Caraibi tanto cari a Rihanna e in Africa. L'impegno di Rihanna per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Aveva già fatto una prima donazione di cinquedi dollari tramite la sua Clara Lionel Foundation, maa raccogliere fondi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, sia sul fronte sanitario che su quello della crisi sociale ed economica che ne deriva.e Jay-Z Stavoltaha unito le forze con Jay-Z, il rapper, produttore discografico e fondatore di Roc Nation nonché marito di Beyoncé, per combattere gli effetti del Coronavirus in diversi Paesi nel mondo. I due artisti hanno stretto una partnership tra le rispettive fondazioni benefiche, coinvolgendo anche le società Twitter e Square, e sono riusciti a raggiungere l'importo imponente di 6,2di dollari, che saranno devoluti a 11 organizzazioni benefiche che operano negli Stati Uniti, ai Caraibi tanto cari ae in Africa. L'impegno diper ...

Rihanna troppo impegnata a salvare il mondo, il suo album non conta

In questo momento particolare è meglio non chiedere a Rihanna quando uscirà il suo album perchè dice di essere troppo impegnata a salvare il mondo. Molte star hanno iniziato a utilizzare le live di In ...

