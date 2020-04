Riaprire o morire in casa Zaia e Fontana alla battaglia finale | ultimatum al governo

Leggi su liberoquotidiano

Luca appoggia Attilio e aumenta la pressione sul Conte in merito scadenza del 4 maggio, fissata per la riapertura intelligente dopo aver superato la prima fase dell'emergenza coronavirus. "Oltre un certo limite la chiusura non è più sostenibile", ha dichiarato il governatore del Veneto per dare man forte al 'vicino' della Lombardia: "Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto. Abbiamo due possibilità, tenere chiuso tutto e in attesa che il virus se ne vada oppure ripartire". Entro quella data "dovremo essere pronti con dispositivi e regole per aprire, negoziati con le parti sociali e le associazioni d'impresa. A me risulta - ha sottolineato - che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa ...