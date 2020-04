Repubblica | il Napoli si prepara a un mese di ritiro Può cominciare subito in Coppa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ieri la Figc ha stilato un protocollo per il ritorno in campo delle squadre di calcio. Partirà per prima la Serie A, il 4 maggio, a meno di colpi di coda dell’epidemia. Come previsto dalla Federazione, prima di rigli allenamenti i calciatori dovranno sottoporsi a dei severi esami, già alla fine di questo. E’ stato previsto uno screening da effettuare 72-96 ore prima di tornare in campo. Il club di De Laurentiis, scrive, lavora per tenersi pronto al ritorno a Castel Volturno. Bisognerà effettuare un test molecolare rapido, un test sierologico, un’anamnesi accurata, una visita clinica per valutare eventuali sintomi e misurazione della temperatura corporea ed esami strumentali e del sangue. “Ildovrà disporli — oltre che per i calciatori — anche per lo staff tecnico, i medici, i ...