Regione Campania, oggi 64 nuovi positivi su oltre 2400 tamponi effettuati (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 822 tamponi di cui 32 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 315 tamponi di cui 5 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 215 tamponi di cui uno positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 1 positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 55 tamponi di cui 1 positivo; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 85 tamponi di cui 5 positivi; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 441 tamponi di ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - dalla Regione Campania 500mila mascherine alle farmacie

