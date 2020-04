Quattro regioni chiedono la Fase 2 Il Coronavirus però continua a contagiare e a mietere

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre la task force di tecnici, guidata da Vittorio Colao, si appresta a presentare al Governo la prima bozza di un piano di avvicinamento alla2, che prevederà, a partire dai primi giorni di maggio, un graduale e differenziato (per regione e fasce d’età) allentamento delle restrizioni,(Veneto, Lombardia, Piemonte e Sicilia)a Palazzo Chigi di entrare nella delicatadi uscita dall’emergenzaprima del 4 maggio. Una richiesta, ovviamente vincolata anche al parere delle autorità sanitarie, che al momento, stando ai numeri resi noti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, non può essere accolta, se non compiendo un pericoloso salto nel buio che rischia di vanificare gli sforzi compiuti dal 21 febbraio ad oggi. Perché, innanzitutto, il numero di contati giornalieri, pur scendendo, ...

