Pupo traccia il bilancio del Grande Fratello Vip – VIDEO

(Di giovedì 16 aprile 2020) Esperienza senza dubbio positiva quella dialVip: il cantanteildel suo ruolo di ospite fisso in trasmissione. “Non avevo mai guardato il Gf in vita mia, sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti”, parola diche a TvBlog promuove a pieni voti … L'articoloildelVip –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Pupo traccia

ViaggiNews.com

Esperienza senza dubbio positiva quella di Pupo al Grande Fratello Vip: il cantante traccia il bilancio del suo ruolo di ospite fisso in trasmissione. “Non avevo mai guardato il Gf in vita mia, sono ...Tuttavia i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le loro tracce, anzi. E oggi l’opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini, Pupo, ha rilasciato una lunga ...