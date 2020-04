Pupo | quarantena tra moglie e amante | ecco come fa

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020)ha raccontato in un’intervistasta vivendo la suadiviso tra. Il cantante ha anche confessato di fare qualche strappo alla regola, andando a passeggiare da solo nel bosco. In molti gli hanno chiestoriesce a gestire le sue due donne e lui ha raccontato tutto ai suoi fanfa., in arte Enzo Ghinazzi, è noto per le sue trasgressioni. Il cantante non ha mai nascosto la sua doppia vita, diviso tra laAnna Ghinazzi e l’Patricia Abati. Ma se la vita con due donne è già complicata di per sé, lae le regole imposte dal governo non fanno altro che complicarla ultimamente.ha raccontato la sua doppia vita in un’intervista rilasciata a “Diva e Donna”, spiegandofa a gestire le sue due ...