Premier League: fine dei campionati entro il 30 giugno (Di giovedì 16 aprile 2020) La Premier League valuta la chiusura dei campionati entro il 30 giugno: la proposta verrà discussa venerdì La Premier League ha stilato un piano per la ripresa e la chiusura della stagione 2019/20, nonostante l’emergenza Coronavirus. La proposta verrà discussa durante la riunione con le leghe di venerdì. L’intenzione dei club inglesi è quella di concludere il campionato entro il 30 giugno, permettendo poi il regolare svolgimento della stagione successiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Il giocatore meno pagato della Premier League si taglia lo stipendio del 30%

