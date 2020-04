Pomeriggio Cinque | da Barbara d' Urso il virologo | “Al mare si potrà

Leggi su solodonna

(Di giovedì 16 aprile 2020) Intervista diD’aldell’Università degli studi di Milano Bicocca Francesco Broccolo dopo la notizia che vede per la vacanza estiva, divisori in plexiglass fra gli ombrelloni.d’, regina dei salotti, durante il suo5 ha chiesto alche estate sarà quella a cui andremo incontro, “Porteremo la mascherina? Sabbia e acqua sono veicolo di contagio?”. Broccolo risponde: Vedrei in spiaggia bambini, mamme eArticolo completo:, dad'il: “Alsi; andare” dal blog SoloDonna