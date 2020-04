Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo | il film | trama | cast | trailer e streaming

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020)dei– Aidel, ilAidelè il terzodella saga deidei. La pellicola, uscita al cinema nel 2007, è diretta da Gore Verbinski e vede tornare nelJohnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. Questoin realtà è stato girato insieme al secondo capitolo, La maledizione del forziere fantasma, per senso di continuità, e ha ricevuto due nomination agli Oscar. Vediamo qual è ladel, ile dove vederlo in tv e indei– Aidel, laIn questo terzodeidei, vediamo iin crisi: la loro era potrebbe tramontare a causa di Lord Beckett e della Compagnia delle Indie orientali. Beckett ha infatti assoldato Davy Jones per distruggere tutte le navi ...