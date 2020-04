Pioggia mandata da Dio libererà il mondo dal virus | rivelazione shock da Suor Dulce

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dall’inizio di questa pandemia molto preoccupante, ne abbiamo lette in ogni salsa su profezie e pronostici di guarigione. Stavolta laarriva dall’ormai defunta, che andata in sogno ad una donna brasiliana, le avrebbe rivelato come ci libereremo dal. Unada Dio ripulirà dal covid il nostroe il sogno rivelatore Maria Rita Lopes Pontes de Sousa Brito, detta Irmã, aliasnascd il 26 maggio 1914 a Salvador da Bahia. La sua missione religiosa si sviluppa tra lee missionarie dell’Immacolata Concezione della Madre di Dio. Le sue opere caritatevoli la rendono agli occhi della religione cristiana una donna encomiabile. Assiste i poveri e i bisognosi, che la soprannominano Anjo bom de Bahia (L’Angelo buono di Bahia).muore nella sua città natale ...

MercurioPsi : @cherudek @EnricoStefano A parte dare soldi a pioggia ad #ATAC (dopo averla mandata allo sbaraglio), non sanno fare -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia mandata

il Giornale

La siccità ha mandato in crisi gli invasi del sud Italia mentre sta crescendo la preoccupazione ... In Veneto ha piovuto di più - sono caduti mediamente 89 millimetri di pioggia contro una media di 68 ...Livorno, Fulvio è uscito per un’ora col calesse: pioggia di insulti nei video pubblicati sui social. «Hanno coinvolto pure mia figlia, me lo vengano a dire in faccia» ...