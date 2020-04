Perde il lavoro per il coronavirus, ma vince al milionario: una cifra esagerata. E ora soldi per tutta la vita (Di giovedì 16 aprile 2020) Sembra quasi lo spot per invogliare le persone a giocare al lotto o ai gratta e vinci. E in effetti, più di qualcuno inizierà a farlo anche da noi. Ma partiamo con ordine. Questa è la vicenda di un uomo che ha perso il lavoro a causa della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus ma poi, a cambiare tutto, è arrivata un’incredibile vincita alla lotteria. È quanto successo ad un ragazzo australiano di vent’anni che ha vinto il primo premio da 4,8 milioni di dollari della lotteria d’Australia. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’uomo, di Adelaide, riceverà una rendita di 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. “Siamo una giovane famiglia, abbiamo un bambino”. E ancora: “Con questo siamo a posto per il resto delle nostre vite”, ha spiegato il fortunato vincitore, che ha preferito ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - perde il lavoro ma vince 5 milioni alla lotteria con una rendita mensile : “Così sono a posto per la vita”

