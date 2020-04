Perché il Portogallo è stato risparmiato dall’epidemia (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre il nuovo coronavirus continua a diffondersi in Europa, il Portogallo si conferma un’eccezione, scrive Politico. Il paese ha un quarto degli abitanti rispetto alla Spagna, ma finora ha registrato solo 18mila casi, un decimo rispetto al vicino, e un tasso di mortalità tre volte più basso. Eppure le condizioni di partenza sembravano suggerire che il Portogallo fosse uno dei paesi più a rischio in Europa. Ha la più alta percentuale di cittadini ultraottantenni dopo l’Italia, il più basso numero di posti in terapia intensiva (4,2 ogni 100mila abitanti) e un sistema sanitario fortemente indebolito dai tagli imposti durante la crisi del debito. Nonostante molti portoghesi ringrazino la madonna di Fatima, a salvarli sembra essere stato soprattutto la loro posizione ai margini dell’Europa. Finora la regione più colpita ... Leggi su internazionale (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre il nuovo coronavirus continua a diffondersi in Europa, ilsi conferma un’eccezione, scrive Politico. Il paese ha un quarto degli abitanti rispetto alla Spagna, ma finora ha registrato solo 18mila casi, un decimo rispetto al vicino, e un tasso di mortalità tre volte più basso. Eppure le condizioni di partenza sembravano suggerire che ilfosse uno dei paesi più a rischio in Europa. Ha la più alta percentuale di cittadini ultraottantenni dopo l’Italia, il più basso numero di posti in terapia intensiva (4,2 ogni 100mila abitanti) e un sistema sanitario fortemente indebolito dai tagli imposti durante la crisi del debito. Nonostante molti portoghesi ringrazino la madonna di Fatima, a salvarli sembra esseresoprattutto la loro posizione ai margini dell’Europa. Finora la regione più colpita ...

