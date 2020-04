Perché il coronavirus è più contagioso in Europa e negli Usa

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilsta flagellando l'e gli Stati Uniti dove il numero dei contagi - che ha sorpassato i 2 milioni nel mondo - è ben maggiore rispetto al focolaio cinese iniziale e a quello dei casi registrati in Asia, come si può seguire sulla mappa online aggiornata in tempo reale della John Hopkins University. Il maggior numero di casi è ora registratoUsa (oltre 600.000) seguiti nell'ordine da Spagna, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e quindi Cina. Inoltre, se in Cina l'epidemia è stata messa fuori gioco nell'arco di due mesi, in Italia e in, malgrado le rigide misure di lockdown in vigore da settimane, il Covid-19 dimostra di avere ancora grande morbilità. La mutazione ine Stati Uniti Il fatto è ora spiegato da uno studio italo-statunitense, pubblicato sul Journal of Translation Medicine, secondo il quale ...