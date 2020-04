"Per Michele Serra noi lombardi siamo cogli***?". Vittorio Feltri: la vergogna e le menzogne del radical chic di sinistra (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo Michele Serra, giornalista ex comunista (lavorò all' Unità, organo del Pci), noi lombardi siamo tradizionalmente dei coglioni, poiché abbiamo la cattiva abitudine di sgobbare, peggio, di pensare soltanto al lavoro trascurando tutto il resto, soprattutto l' ambiente. Egli citando uno scrittore inglese, Ian McEwan, afferma: «Quanto è brutto il cielo di lombardia quando è brutto». L' aria come una discarica, l' acqua come una discarica, la terra come una discarica, la vita intera immolata, come un capretto sull' altare del fatturato. «I lombardi - puntualizza Serra - si sono dati i governi che volevano: li hanno votati, hanno sempre ignorato ogni correzione alla religione del profitto. I conti devono farli loro, e tra loro». Scusa, Michele, ma quando mai abbiamo chiesto aiuti ad altri per aggiustare le nostre finanze? Non ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Bari - l’Avvocato Michele Laforgia a proposito dell’anziano multato perché andava a pranzo a casa della figlia “Non è per colpa della “gente” che ci troviamo nei guai ma di chi aveva la responsabilità di pensarci prima”

I conti devono farli loro, e tra loro». Scusa, Michele, ma quando mai abbiamo chiesto aiuti ad altri per aggiustare le nostre finanze? Non siamo noi ad aver bisogno di voi, semmai è il contrario.

«Dopo un mese di cure adeguate in cui la casa di riposo si è trasformata in un reparto Covid per acuti, dobbiamo ringraziare il dottor Ippoliti e tutti gli altri sanitari – ha detto il sindaco Michele ...

