Pattinaggio artistico | cancellati ufficialmente i Campionati Mondiali 2020

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) È ufficiale. Idisono stati. La notizia è arrivata tramite una nota diramata dall‘International Skating Union nella giornata di giovedì 16 aprile dopo un consiglio federale svolto in modalità online. La rassegna iridata, programmata dal 16 al 22 marzo presso la Place Bell di Montrèal (Canada), era stata annullata a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. L’ISU ha inoltre comunicato che, nella giornata del 28 aprile, si terrà un meeting a distanza per iniziare a discutere e valutare il calendario sportivo per la stagione-2021.