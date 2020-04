Partinico, negativi tutti i tamponi a medici e infermieri del Covid Hospital (Di giovedì 16 aprile 2020) All’ospedale di Partinico tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti circa 15 giorni fa gli medici e infermieri. Gli esami sono stati effettuati a medici, infermieri, personale sanitario, tecnico ed amministrativo in servizio nella struttura dell’Asp di Palermo, interamente dedicata alla cura dei pazienti Covid-positivi. Sono stati effettuati nei giorni scorsi gli esami agli operatori del Pronto Soccorso e pre-triage dell’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese, risultati anch’essi negativi, e sono in corso quelli agli operatori più esposti degli Ospedali “Dei Bianchi” di Corleone ed Ingrassia di Palermo, mentre domani sarà sottoposto a tampone il personale del “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana nel rispetto di un cronoprogramma che prevede una dettagliata attività per tutte le ... Leggi su direttasicilia (Di giovedì 16 aprile 2020) All’ospedale diai quali sono stati sottoposti circa 15 giorni fa gli. Gli esami sono stati effettuati a, personale sanitario, tecnico ed amministrativo in servizio nella struttura dell’Asp di Palermo, interamente dedicata alla cura dei pazienti-positivi. Sono stati effettuati nei giorni scorsi gli esami agli operatori del Pronto Soccorso e pre-triage dell’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese, risultati anch’essi, e sono in corso quelli agli operatori più esposti degli Ospedali “Dei Bianchi” di Corleone ed Ingrassia di Palermo, mentre domani sarà sottoposto a tampone il personale del “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana nel rispetto di un cronoprogramma che prevede una dettagliata attività per tutte le ...

RAB17456750 : Sono tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti circa 15 giorni fa gli operatori del Covid Hospital di… - MondoPalermo : Tamponi negativi per il personale sanitario del Covid Hospital di #Partinico - iltarloinfo : Tutti negativi i tamponi agli operatori del Covid Hospital di Partinico - pedrolp44860430 : RT @blogsicilia: Tamponi negativi per il personale sanitario del Covid Hospital di Partinico - - blogsicilia : Tamponi negativi per il personale sanitario del Covid Hospital di Partinico - -

Ultime Notizie dalla rete : Partinico negativi Tamponi negativi per il personale sanitario del Covid Hospital di Partinico BlogSicilia.it Due fratellini di Bagheria guariti dal coronavirus, ma i genitori non possono vederli

Sono finalmente guariti i due fratellini di Bagheria, di 18 e 3 mesi, che erano risultati positivi al coronavirus e per questo ricoverati all'ospedale «Di Cristina» di Palermo. I piccoli però ...

Calci e colpi di scopa, casa di riposo orrore per gli anziani: il video dell'arresto delle 6 donne a Palermo

15:02Calci e colpi di scopa, casa di riposo orrore per gli anziani: il video dell'arresto delle 6 donne a Palermo 15:02Il virus non risparmia boss e pentiti, morto di Covid19 il collaboratore di ...

Sono finalmente guariti i due fratellini di Bagheria, di 18 e 3 mesi, che erano risultati positivi al coronavirus e per questo ricoverati all'ospedale «Di Cristina» di Palermo. I piccoli però ...15:02Calci e colpi di scopa, casa di riposo orrore per gli anziani: il video dell'arresto delle 6 donne a Palermo 15:02Il virus non risparmia boss e pentiti, morto di Covid19 il collaboratore di ...