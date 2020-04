Parte la procedura nazionale per i test sierologici. Ma restano molti dubbi (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Getty Images)Ultimissime dai piani alti: il commissario Domenico Arcuri, stando a quanto riporta l’Ansa, ha appena avuto dal governo l’incarico di “avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei test sierologici, che dovranno rispondere a una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute”. Si prevede di somministrare i test a circa 150mila persone, un campione stratificato per sei fasce di età, regione di residenza e attività professionale che sia il più possibile rappresentativo dell’intera popolazione, per comprendere quanto e come ha circolato il virus in Italia. Con l’obiettivo di evitare – almeno per una volta – il caos e la disomogeneità regionale: Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha ribadito ... Leggi su wired Asl Benevento - pubblicata la procedura di partecipazione ai concorsi

Iniziamo con il dire cosa non è. Non è un tampone, nel senso che non identifica le persone attualmente positive al virus: si tratta, invece, di un test del sangue (per la precisione, dice sempre ...

