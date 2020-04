Pandemica | asta on-line in favore di persone fragili e famiglie in difficoltà

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – Il mondo dell’arte e dell’artigianato della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti, in un momento così difficile per il nostro Paese, si unisce indelle povertà invisibili del territorio e dà vita a “” un’onper diffondere empatia. Nasce con questo spirito e con questa speranza, il progetto ideato dalla Pastorale Sociale e del Lavoro, e che ha trovato la preziosa collaborazione del progetto Policoro, della Caritas diocesana, della Cooperativa sociale di comunità iCare e della Pastorale della Salute, insieme per tendere una mano alle tante povertà invisibili del territorio diocesano. In questo momento di lockdown, in cui tutti siamo chiamati all’isolamento, diversi Uffici di curia hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Pandemica asta

Ottopagine

Scrive l'ufficio comunicazione: Il mondo dell’arte e dell'artigianato della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese - Sant'Agata de' Goti, in un momento così difficile per il nostro Paese, si unisce in ...Lionsgate ha vinto l’asta per comprare lo script di 16 States, un film pandemico zombi firmato da John Requa e Glenn Ficarra, coppia di cineasti nota per grandi “classici” quali Come cani e gatti o ...