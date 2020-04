Palermo: ‘per me puoi crepare, fai schifo, sei veleno’, gli insulti agli anziani nell’ospizio lager (Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – “Per me può crepare per il sì e per il no, non mi interessa più, signora sono tutte cose là”¦ può ragliare da sola”¦ signora sono là, no io non le devo dare niente e ora per me per quanto mi riguarda può crepare, ma vaffanculo sei un veleno”¦”. Così, una delle operatrici della casa di riposo ‘Bell’Aurora’ si rivolgeva a un’anziana affetta da demenza senile. Sono sei le persone arrestate all’alba dalla Guardia di finanza che ha condotto l’inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto di Palermo Sergio Demontis. Come riporta il gip Fabio Pilato nella ordinanza di custodia cautelare, sono diverse le intercettazioni che inchiodano le sei indagate. In un’altra occasione, Anna Monti, un’indagata, ... Leggi su calcioweb.eu Palermo : ‘per me puoi crepare - fai schifo - sei veleno’ - gli insulti agli anziani nell’ospizio lager (2)

