Ospedale Fiera Milano flop o miracolo? «Costruito per un’epidemia che di normale non ha niente» (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovedì 16 aprile 2020. Ospedale Fiera Milano flop o miracolo? «Scialuppa di salvataggio» o «cattedrale nel deserto»? Battute a parte è un affaire su cui occorre riflettere. Si può continuare a fare polemica all’infinito sull’Ospedale alla Fiera di Milano, inaugurato appena una settimana fa, costato 20 milioni di euro, che per ora accoglie solo dieci pazienti. Nessuno però può escludere con certezza che quei 53 posti letto, che esso offre, possano tornare utili, soprattutto in vista dell’autunno. L’imprevedibilità del Covid-19, come pure il fatto che si sappia ancora troppo poco di questo nemico «invisibile», giocano a favore di chi ha fortemente voluto il nuovo Ospedale. L’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ha respinto ogni tipo di critica, ... Leggi su urbanpost Barbacetto : l’ospedale in Fiera è la disfatta della Milano da bere di Gallera e Fontana

L’ospedale alla Fiera di Milano : 26 milioni spesi per 53 posti letto e otto pazienti

Il flop dell’ospedale in Fiera - l’ultimo smacco al mito della sanità lombarda (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovedì 16 aprile 2020.? «Scialuppa di salvataggio» o «cattedrale nel deserto»? Battute a parte è un affaire su cui occorre riflettere. Si può continuare a fare polemica all’infinito sull’alladi, inaugurato appena una settimana fa, costato 20 milioni di euro, che per ora accoglie solo dieci pazienti. Nessuno però può escludere con certezza che quei 53 posti letto, che esso offre, possano tornare utili, soprattutto in vista dell’autunno. L’imprevedibilità del Covid-19, come pure il fatto che si sappia ancora troppo poco di questo nemico «invisibile», giocano a favore di chi ha fortemente voluto il nuovo. L’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ha respinto ogni tipo di critica, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo che l'ospedale costruito in tempi record in Fiera a Milano, costato ZERO ai contribuenti, è pront… - stanzaselvaggia : “L’ospedale in fiera non è servito ad accogliere centinaia e centinaia di pazienti e siamo contenti perché vuol dir… - fattoquotidiano : 'L’ospedale alla Fiera di Milano doveva essere il simbolo dell’intervento virtuoso della Regione Lombardia contro l… - Neverajoy11 : @matteosalvinimi Fammi capire, Fontana ha reso obbligatorio l'uso di mascherine senza averle per tutti? Ah, gia: le… - castell32082033 : RT @Armageddon5567: @P_M_1960 @MariaRo99325323 L' ospedale Fiera di Milano è stata una enorme propaganda per Fontana e Gallera con i soldi… -