“One world: together at home”: ecco tutti gli ospiti del concerto in streaming promosso da Lady Gaga (Di giovedì 16 aprile 2020) In questo momento in cui il mondo si è unito per combattere la diffusione della pandemia del COVID-19 coronavirus, Global Citizen e la world Health Organization (WHO) hanno annunciato One world: together At Home un evento speciale per tutto il mondo per supportare la lotta al COVID-19. Lo speciale andrà in onda live alle ore 02:00 italiane di Domenica 19 Aprile e sarà disponibile in streaming su varie piattaforme tra cui Amazon Prime Video, Alibaba, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, e YouTube. La diretta virtuale vuole creare unione tra tutte le persone affette da COVID-19 e allo stesso tempo celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo in prima linea per salvare vite. L’iniziativa è stata creata in collaborazione con Lady Gaga e sarà presentata da Jimmy ... Leggi su domanipress (Di giovedì 16 aprile 2020) In questo momento in cui il mondo si è unito per combattere la diffusione della pandemia del COVID-19 coronavirus, Global Citizen e laHealth Organization (WHO) hanno annunciato OneAt Home un evento speciale per tutto il mondo per supportare la lotta al COVID-19. Lo speciale andrà in onda live alle ore 02:00 italiane di Domenica 19 Aprile e sarà disponibile insu varie piattaforme tra cui Amazon Prime Video, Alibaba, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo, e YouTube. La diretta virtuale vuole creare unione tra tutte le persone affette da COVID-19 e allo stesso tempo celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo in prima linea per salvare vite. L’iniziativa è stata creata in collaborazione con Lady Gaga e sarà presentata da Jimmy ...

team_world : Anche Liam Payne, Niall Horan, Taylor Swift e Billie Eilish tra i tantissimi protagonisti del concerto virtuale più… - RadioItalia : .@AndreaBocelli e @ZuccheroSugar nel cast di One World: Together at Home, evento mondiale in favore dell'Organizza… - ZuccheroSugar : One world: #togetherathome Anche Zucchero Sabato 18/4 insieme a @ladygaga, @eltonofficial, @PaulMcCartney,… - TheClovesM : Anche Zucchero “Sugar” Fornaciari nel cast d’eccezione dell'evento mondiale “One World: Together At Home”… - RadioWellnessIT : #OneWorldTogetherAtHome è il primo incontro #musicale tra i più grandi #artisti internazionali di sempre ed è previ… -

Ultime Notizie dalla rete : “One world Foto di Redazione - Foto Sci Alpino Sci Alpino NEVEITALIA.IT