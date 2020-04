Omicidio Lorena Quaranta: De Pace rimane in carcere (Di giovedì 16 aprile 2020) Antonio De Pace, il giovane calabrese reo confesso dell’Omicidio della sua fidanzata, Lorena Quaranta, rimane in carcere. È stato il pm Roberto Conte a richiedere l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di De Pace, firmata dal gip di Messina Antonio Fiorentino. I difensori del giovane non hanno impugnato la disposizione.L’Omicidio di Lorena Quaranta è avvenuto a Furci Siculo (Messina). Antonio De Pace ha confessato il delitto verificatosi la notte tra il 30 e il 31 marzo 2020. Il ragazzo conviveva con la fidanzata Lorena nel paese della provincia peloritana, dove studiavano entrambi. Lorena Quaranta: perché i legali di De Pace non hanno impugnato l’ordinanza?I legali di Antonio De Pace sono gli avvocati Ilaria Intelisano e Bruno Ganino. Dopo quanto confessato dal loro assistito, i legali hanno preferito attendere, invece ... Leggi su kontrokultura Omicidio Lorena Quaranta : parla lo zio Giuseppe.

Chi l’ha visto i casi di oggi 8 aprile 2020 : l’omicidio di Lorena al centro

Omicidio Lorena Quaranta : i risultati dell’autopsia (Di giovedì 16 aprile 2020) Antonio De, il giovane calabrese reo confesso dell’della sua fidanzata,in. È stato il pm Roberto Conte a richiedere l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di De, firmata dal gip di Messina Antonio Fiorentino. I difensori del giovane non hanno impugnato la disposizione.L’diè avvenuto a Furci Siculo (Messina). Antonio Deha confessato il delitto verificatosi la notte tra il 30 e il 31 marzo 2020. Il ragazzo conviveva con la fidanzatanel paese della provincia peloritana, dove studiavano entrambi.: perché i legali di Denon hanno impugnato l’ordinanza?I legali di Antonio Desono gli avvocati Ilaria Intelisano e Bruno Ganino. Dopo quanto confessato dal loro assistito, i legali hanno preferito attendere, invece ...

KontroKulturaa : Omicidio Lorena Quaranta: De Pace rimane in carcere - - palermo24h : Omicidio Lorena Quaranta: si indaga sui tabulati telefonici - ag_notizie : L'omicidio della studentessa in medicina, il fidanzato resta in carcere - ag_notizie : La studentessa uccisa dal fidanzato, il legale della famiglia: 'Indagini ancora alle battute iniziali'… - rocco_lando : Omicidio a Messina: «Lorena mi aveva trasmesso il coronavirus e l’ho uccisa» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Lorena Omicidio Lorena Quaranta: si indaga sui tabulati telefonici Grandangolo Agrigento Ritrovata cadavere Maria Angela Corona, scomparsa da Bagheria: è omicidio

Su suo caso la Procura di Termini Imerese, la stessa che indaga per la scomparsa di Maria Angela Corona, ha aperto un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. Il caso della 47enne Maria ...

Omicidio Bagheria, ritrovato cadavere della donna scomparsa

Ritrovato il cadavere di Maria Angela Corona, scomparsa due giorni fa. La Procura di Termini Imerese ha aperto le indagini per omicidio.

Su suo caso la Procura di Termini Imerese, la stessa che indaga per la scomparsa di Maria Angela Corona, ha aperto un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere. Il caso della 47enne Maria ...Ritrovato il cadavere di Maria Angela Corona, scomparsa due giorni fa. La Procura di Termini Imerese ha aperto le indagini per omicidio.