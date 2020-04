Oltre la Serie A: in Serie B e Serie C il campionato rischia di non riprendere (Di giovedì 16 aprile 2020) Il protocollo federale varato nei giorni scorsi per la 'fase due' richiede ai singoli club ulteriori investimenti per mantenere i giocatori in ritiro, ristrutturare centri di allenamento, sanificare gli stadi, monitorare lo staff. Impossibile pretendere che club di Lega Pro o inferiori possano sostenere l'impegno. La via è di concentrarsi sulla Serie A che potrebbe fare d volano. Leggi su fanpage Star Wars : Rosario Dawson sarà in altre serie oltre The Mandalorian 2?

Serie A - il Lecce è categorico : “Oltre una certa data non si può andare”

Serie A nel 2019 oltre 187 milioni di euro ai procuratori : solo la Juventus ne ha spesi 44 (Di giovedì 16 aprile 2020) Il protocollo federale varato nei giorni scorsi per la 'fase due' richiede ai singoli club ulteriori investimenti per mantenere i giocatori in ritiro, ristrutturare centri di allenamento, sanificare gli stadi, monitorare lo staff. Impossibile pretendere che club di Lega Pro o inferiori possano sostenere l'impegno. La via è di concentrarsi sullaA che potrebbe fare d volano.

La Federcalcio: "Prima riparte la Serie A, poi B e C". Le squadre andranno tutte in ritiro

Si inizierà dalle serie più importanti, quindi Serie A e B, poi via via verso le categorie inferiori. Le squadre vivranno in ritiro, e si è parlato di un ‘gruppo squadra’ formato, oltre che dai ...

Coronavirus, Zaia: “Con i giusti presupposti si riapre tutto il 4 maggio o anche prima”

si è chiesto retoricamente Zaia, citando l'esempio dell'epicentro cinese del Covid-19, Whuan, dove “è stato deciso di aprire perché oltre un certo limite non è più sostenibile ... Zaia ha poi esortato ...

