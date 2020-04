Olio al CBD | un alleato prezioso contro lo stress

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ritmi di vita frenetici, cattive abitudini, preoccupazioni sul lavoro e nella vita privata. E, in tutto questo, il rischio concreto di dover affrontare una mole di sfide quotidiane che cresce giorno dopo giorno, potendo contare su meno tempo a disposizione. Ci vuole pochissimo per entrare in una spirale di pensieri ininterrotti, con loche sale e il relax che non arriva mai, nemmeno nel weekend. Fortunatamente i rimediquesto continuo stato di tensione non mancano: quelli più conosciuti sono sport, attività all’aria aperta, amici e attenzione a dieta e sonno. Ma il mercato si evolve, e negli ultimi anni sempre più persone si domandano dove trovare la migliore cannabis light online. Sì, avete letto bene. Cannabis legale. Antie a favore del relax psicofisico. Un numero crescere di medici sta iniziando a tessere le lodi della marijuana ...