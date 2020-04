Occhiali protettivi per il San Pio: la donazione degli Ottici Artigiani di Benevento (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gli Ottici Artigiani donano al San Pio di Benevento, 50 Occhiali protettivi per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. L’iniziativa di donazione creata da Ernesto, Marcello e Roberto Balestrieri, Ottici Artigiani di Benevento, che questa mattina si sono recati al San Pio per consegnare gli Occhiali come protezione individuale, vuole essere un diretto ringraziamento per il lavoro svolto da tutto il personale medico e sanitario in questa emergenza da Covid-19. L'articolo Occhiali protettivi per il San Pio: la donazione degli Ottici Artigiani di Benevento proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Palermo : Gdf sequestra occhiali protettivi - due segnalati all'Autorità giudiziaria

Ultime Notizie dalla rete : Occhiali protettivi INVU lancia gli occhiali protettivi Odontoiatria33 Coronavirus, via all’assistenza a domicilio in Puglia. A Foggia quasi 2mila kit protettivi per gli operatori sanitari

Un kit minimo sarà composto da una mascherina FFP2, un camice/grembiule monouso, occhiali o maschera, guanti monouso e una mascherina chirurgica per il paziente. “Ringrazio i medici di medicina ...

Coronavirus, nuova donazione dall'Associazione 'Chicchi di Riso' Onlus a favore dell'Ospedale San Paolo di Savona

Unitamente e congiuntamente all'Associazione ''FederOttica Savona'' (Ottici Optometristi della Provincia di Savona) donate 96 paia di occhiali protettivi e 145 gel e spray antiappannamento Nuovo ...

